Театр Франка через коронавірус переносить вистави і скасовує гастролі
Укрінформ
Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка заявив про перенесення березневих вистав Основної сцени і скасування гастролей Україною у зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів через коронавірус.
Оголошення про це оприлюднене на сайті театру.
"Згідно з рішеннями Кабінету міністрів України, що мають убезпечити українців від Covid-19, вистави Основної сцени перенесено. Гастролі театру в містах Суми, Полтава і Чернігів скасовано", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, вистави Камерної сцени йтимуть згідно з березневою афішею.
Зі списком перенесених вистав можна ознайомитися тут. Всі квитки дійсні.
Фото: Театр імені Івана Франка