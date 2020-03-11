Театр Франка через коронавірус переносить вистави і скасовує гастролі

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка заявив про перенесення березневих вистав Основної сцени і скасування гастролей Україною у зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів через коронавірус.

Оголошення про це оприлюднене на сайті театру.

"Згідно з рішеннями Кабінету міністрів України, що мають убезпечити українців від Covid-19, вистави Основної сцени перенесено. Гастролі театру в містах Суми, Полтава і Чернігів скасовано", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вистави Камерної сцени йтимуть згідно з березневою афішею.

Зі списком перенесених вистав можна ознайомитися тут. Всі квитки дійсні.

Фото: Театр імені Івана Франка