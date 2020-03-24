У Дніпрі проводять дезінфекцію під’їздів у багатоквартирних будинках

У Дніпрі розпочали санітарну обробку під’їздів багатоквартирних будинків. Співробітники департаменту благоустрою та інфраструктури, а також департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради, проводять її за допомогою спеціальних розпилювачів.

Наразі місто закупило 50 бензинових пристроїв, а найближчим часом очікується поставка ще 160 механічних (вакуумних). Про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, поінформували у пресслужбі Дніпровської міськради.

«Сьогодні робота розпочата на житлових масивах Червоний Камінь, Покровський, Тополя. Плануємо регулярно проводити таку обробку. Не довіряйте чуткам: ніхто не заходить до квартир дніпрян, аби провести обробку. Комунальники дезінфікують лише під’їзди! Якщо хтось намагається потрапити до вашої домівки під таким приводом, можете викликати правоохоронців», – зазначив Михайло Лисенко.

У Дніпрі проводять дезінфекцію під’їздів / Фото: Микола М'якшиков. Укрінформ

За його словами під час дезінфекції комунальники розпилюють спеціальний знезаражувальний засіб – хлорвмісний розчин. Він цілком безпечний для людей. Насамперед обробляються перші поверхи, прогони, ліфти та безпосередньо входи до під’їздів.

Крім цього, заступник міського голови розповів, що надалі розпилювачами планують проводити санітарну обробку громадського транспорту, місць масового скупчення людей тощо.