На Тернопільщині продезінфікували церкву, настоятель якої захворів на коронавірус
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Укрінформ
У місті Заліщики на Тернопільщині провели заходи з дезінфекції храму Пресвятого Серця Христового Української греко-католицької церкви, де настоятель захворів на Covid-19.
Про це повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.
«23 березня в місті Заліщики рятувальниками було проведено дезінфекцію української греко-католицької церкви Пресвятого Серця Христового, в якій правив настоятель з лабораторно підтвердженим діагнозом коронавірусна інфекція Covid-19», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що особовим складом 15 ДПРЧ, у захисних костюмах та масках, за допомогою оприскувачів, здійснено дезінфікуючу обробку поверхонь церковних меблів спеціальним дезрозчином.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання на коронавірус, три з них летальні, одна людина видужала.
Фото: ДСНС