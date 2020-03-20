Кличко закликає церкви не проводити служби

Мер Києва Віталій Кличко закликає представників усіх релігійних конфесій не проводити служби в умовах поширення коронавірусу, щоб не наражати людей на небезпеку.

Про це Кличко сказав на брифінгу 20 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я зустрічався і звернувся до представників всіх конфесій з проханням убезпечити людей та дотримуватися необхідних обмежень. Церква у нас відділена від держави, але в такі часи повинна дотримуватися заходів, які запровадила влада, щоб не наражати людей на небезпеку", - сказав він.

Мер зазначив, що глави кількох церков закликали вірян молитися вдома.

"Наприклад, УГКЦ дозволила своїм парафіянам не ходити на богослужіння через загрозу поширення коронавірусу і транслює богослужіння по радіо, телебаченню чи в інтернеті. Також Вселенський патріарх Варфоломій благословив припинення служб в парафіях до кінця пандемії", - сказав Кличко.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

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За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.