У Києві зафіксували третій випадок зараження коронавірусом

У Києві зафіксовано третій випадок інфікування коронавірусом: це 50-річний киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

"Спочатку чоловік зробив тест в одному з приватних медичних центрів столиці. Але центр не повідомив про позитивний тест пацієнта ні Міністерству охорони здоров'я, ні Центру громадського здоров'я. Діагноз підтвердила і надала інформацію державним органам України одна з німецьких лабораторій", - сказав він.

Зараз пацієнт перебуває вдома, на самоізоляції і отримує лікування під наглядом лікарів.

"Ще раз закликаю: не будьте легковажними! Бережіть себе. За можливості, залишайтеся вдома!" - зазначив мер.

Як повідомляв Укрінформ, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

В Україні наразі зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.

Фото: АА