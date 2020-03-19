У Києві зафіксували третій випадок зараження коронавірусом
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.
"Спочатку чоловік зробив тест в одному з приватних медичних центрів столиці. Але центр не повідомив про позитивний тест пацієнта ні Міністерству охорони здоров'я, ні Центру громадського здоров'я. Діагноз підтвердила і надала інформацію державним органам України одна з німецьких лабораторій", - сказав він.
Зараз пацієнт перебуває вдома, на самоізоляції і отримує лікування під наглядом лікарів.
"Ще раз закликаю: не будьте легковажними! Бережіть себе. За можливості, залишайтеся вдома!" - зазначив мер.
Як повідомляв Укрінформ, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.
В Україні наразі зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.
Фото: АА