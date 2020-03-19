Київські медики отримали 39 нових "швидких" та дві експрес-лабораторії

Міський голова Києва Віталій Кличко передав 39 нових спецавтомобілів швидкої допомоги для потреб служби екстреної медицини, а також дві експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу.

Про це повідомляє його пресслужба.

"Сьогодні ми передаємо медзакладам 39 нових карет швидкої допомоги, які закупило місто. А також дві експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу", - сказав Кличко під час передачі спецавто.

За його словами, експрес-лабораторії закупили, щоб встановити в аеропортах "Бориспіль" та імені Ігоря Сікорського. Але, оскільки аеропорти зараз закриті, обладнання передається в Олександрівську лікарню та міську лікарню №9.

Кличко додав, що ці експрес-лабораторії дають більш достовірний результат та можливість здійснити діагностику за допомогою забору слини. Результат тесту можна отримати за 40 хвилин, його достовірність - 97-99 відсотків. Такі пересувні лабораторії також допомагають визначати безсимптомних носіїв вірусу або потенційно інфікованих пацієнтів. Їх застосовують сьогодні в 12 країнах, зокрема у Франції, Японії, Таїланді, Монголії, Ірані та інших.

За словами міського голови, ще 10 таких експрес-лабораторій Київ придбав та очікує отримати протягом двох тижнів.

Що стосується "швидких", то автомобілі відносяться до класу безпеки та екологічності Євро-5 і відповідають сучасним вимогам екстреної медицини. В авто встановлені апарати штучної вентиляції легень, дефібрилятори з моніторами основних життєвих показників пацієнтів. Також є діагностичне обладнання, яке ще під час транспортування пацієнта допоможе встановити попередній діагноз та передати його лікарям медустанови. Всі авто оснащені системами стабілізації, аби під час руху і лікарі, і пацієнти почувалися комфортно та здійснювали необхідні маніпуляції.

"Ми постійно оновлюємо парк спецавто екстреної медицини столиці. І на сьогодні у наших медиків є 298 сучасних автомобілів. За цим показником ми наблизились до рівня вимог Всесвітньої організації охорони здоров’я – одна карета швидкої допомоги на 10 тисяч мешканців", - заявив Кличко.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Київські медики отримали 39 нових «швидких» та дві експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу / Фото: kiev.klichko.org

Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.

Станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 219 351 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8970 людей померли та 85 749 осіб одужали.