Прокат велосипедів Nextbike запустили раніше, ніж планувалося

Через закриття метро у столиці довелося раніше запустити сервіс оренди велосипедів Nextbike.

Про це повідомив засновник Nextbike Олексій Кушка у Facebook.

"Вчора, як ми вже повідомляли, наша компанія в авральному режимі запустила систему bike-sharing у Києві. Раніше від запланованої дати ми вже виставили частину велосипедів на локації по місту. Планується ще. Але також ми будемо дивитись на попит", - написав він.

За словами Кушки, велосипеди вже є на Оболоні, Троєщині, "Позняках", "Осокорках", Харківському масиві, у центрі міста, "Берестейській", "Лук'янівській". Одразу всі плановані 302 локації запустити немає можливості.

"Для оренди загалом буде доступно до 200 велосипедів. Решта приїде у продовж місяця (затримка з боку постачальника через коронавірус). Це форс-мажор. Передбачити завчасно це було не можливо. Після чого включимо всі станції та ще +45 додаткових", - повідомив засновник Nextbike.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.

Станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 219 351 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8970 людей померли та 85 749 осіб одужали.