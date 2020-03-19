МОЗ підтверджує два нові випадки коронавірусу в Україні

У четвер, 19 березня, лабораторно підтверджено два нові випадки інфікування Covid-19: один випадок у Києві, ще один - у Житомирі.

Про це інформує Telegram-канал "Коронавірус-інфо" з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я України.

"Сьогодні, 19 березня, лабораторно підтверджено 2 (два) нові випадки інфікування Covid-19: один випадок у м. Києві, ще один - у Житомирі. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.

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Раніше повідомлялося, що, за даними МОЗ України, станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно було підтверджено 16 випадків Covid-19, з них два летальних: Чернівецька область - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок, м. Київ - 2 випадки.

Усього, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.