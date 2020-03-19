В Україні за добу склали 32 адмінпротоколи про порушення карантину

За добу поліцейські склали 32 адмінпротоколи про порушення правил щодо карантину, найбільше – у Донецькій області.

Про це розповів заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, повідомляє пресслужба відомства.

"Пріоритетом поліції зараз є профілактичні заходи, ми проводимо роз’яснювальну роботу, особливо з тими суб’єктами господарювання, хто надає послуги пасажирських перевезень. Однак уже на території держави складено 32 адміністративні протоколи, зокрема найбільше – у Донецькій області", - зазначив посадовець.

За словами Фацевича, поліцейські складають на правопорушників адміністративні протоколи за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Зокрема, у Донецькій області склали 10 таких протоколів, у Києві - 7, у Херсонській області - 6, у Київській - 2, також по 2 протоколи – у Полтавській та Чернігівській, по одному – в Одеській та Чернівецькій областях.

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Всього на території держави для проведення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції та посилення публічної безпеки і порядку залучено понад 15 тисяч поліцейських, які несуть службу у складі мобільних груп, піших нарядів, автопатрулів, груп реагування патрульної поліції, слідчо-оперативних груп та на контрольно-перевірочних пунктах.

Станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків Covid-19, з них 2 летальних: Чернівецька область - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок, м. Київ - 2 випадки.