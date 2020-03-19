Кличко назвав закриття метро "вимушеним заходом на випередження"

Закриття метрополітену до 3 квітня - це вимушений захід на випередження епідемії.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коронавірус є дуже агресивною хворобою і дуже швидко передається. І разом з тим вірус ще не вивчений, вакцини від коронавірусу, на жаль, у світі не існує... І тому скасування руху метрополітену до 3 квітня - це захід вимушений, на випередження", - сказав столичний голова.

Кличко поінформував, що багато міст світу обмежує рух метрополітеном.

"Так, у Лондоні 40 станцій метрополітену з сьогоднішнього дня закриті", - додав він.

"Ми розуміємо, що обмеження пересування містом в сьогоднішніх умовах це дуже незручно, але наше завдання, щоб вірус стрімко не розповсюджувався", - сказав мер.

Раніше Кличко заявляв, що київська влада не розглядає відновлення роботи метрополітену.

Як повідомлялося, 18 березня секретар Київради Володимир Прокопів зазначав, що Київська міська рада розглядає можливість відновлення роботи метрополітену.

За даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків Covid-19, з них два летальних: Чернівецька область - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок, м. Київ - 2 випадки.

Усього, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.