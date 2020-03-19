Київ у чергах: сотні людей чекають транспорт на зупинках

Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua.

"У Києві великі черги на автобуси на кінцевих зупинках спальних районів. Сотні людей. Поїдуть не всі", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, великі черги спостерігають на вулиці Ревуцького, на 220 автобус.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме до 3 квітня.

16 березня Кабмін постановив зупинити роботу метро в Києві, Харкові та Дніпрі для запобігання поширенню хвороби Covid-19. Крім того, з 18 березня зупиняються залізничні, авіаційні та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

17 березня з 23-ої години київський метрополітен припинив перевезення пасажирів - попередньо до 3 квітня. З 18 березня заходити у громадський транспорт столиці можна тільки в масках і не більше 10 осіб одночасно.

В Україні станом на ранок 19 березня зафіксовано 16 випадків зараження коронавірусом Covid-19.