У Рівному запустили флешмоб, щоб допомагати медикам дістатися на роботу

Відтепер усі небайдужі жителі Рівного зможуть підвозити медиків на роботу та одночасно взяти участь у флешмобі «Допоможи лікарю».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив користувач Олександр Третяк, який вже став його учасником

«В умовах транспортного колапсу, пов’язаного із коронавірусом, коли практично неможливо вчасно дістатись до роботи, лікарі і медсестри мають бути там вчасно, адже здоров’я людей понад усе.

Багато з медиків мешкають за містом, або на його околицях і не мають власного транспорту. Щоб допомогти їм, створено телеграм-канал», - пише Третяк.

Автор посту закликає долучатись до каналу всіх небайдужих водіїв, які готові надати допомогу, а також лікарів та медсестер, яким потрібно бути вчасно на роботі.

У створеному у Telegram каналі вже можна побачити десятки імен лікарів, які потребують нової послуги, вказано годину, о котрій потрібно забрати лікаря та відвезти його у на місце роботи.

Cтаном на ранок четверга загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 219 367, число померлих – 8 970, а тих, що одужали – 85 749.

В Україні вже лабораторно підтверджено 16 випадків COVID-19 в Україні.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.