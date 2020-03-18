Оплески з вікон: у Нідерландах влаштували для медиків флешмоб подяки

Оплески з вікон: у Нідерландах влаштували для медиків флешмоб подяки

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Укрінформ
У Нідерландах громадяни провели флешмоб, аплодуючи з вікон та балконів лікарям та усім, хто допомагає боротися з коронавірусом.

Акція стартувала 17 березня о 20:00 за місцевим часом, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Медсестри, лікарі, соцпрацівники, люди, які працюють у супермаркетах, та всі інші, хто має життєво важливі професії, роблять фантастичну роботу. Приємно, що Нідерланди їх підтримують”, - написав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у Twitter.

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок особисто аплодував у своєму Twitter. Окрім відео оплесків, він також написав слова подяки.

“Всі люди з важливими професіями роблять фантастичну роботу, щоб підтримувати Нідерланди”, - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах за останню добу підтверджено 346 нових випадків коронавірусу, 15 осіб померли. Станом на середину дня 18 березня 2020 загалом у Нідерландах кількість хворих зросла до 2051, померло 58 людей.

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Серед 2051 хворих на коронавірус 485 людей – медпрацівники.

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