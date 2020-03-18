Оплески з вікон: у Нідерландах влаштували для медиків флешмоб подяки

У Нідерландах громадяни провели флешмоб, аплодуючи з вікон та балконів лікарям та усім, хто допомагає боротися з коронавірусом.

Акція стартувала 17 березня о 20:00 за місцевим часом, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Медсестри, лікарі, соцпрацівники, люди, які працюють у супермаркетах, та всі інші, хто має життєво важливі професії, роблять фантастичну роботу. Приємно, що Нідерланди їх підтримують”, - написав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у Twitter.

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок особисто аплодував у своєму Twitter. Окрім відео оплесків, він також написав слова подяки.

Alle mensen met cruciale beroepen leveren fantastisch werk om Nederland draaiende te houden. Onder hen de mensen in de zorg en ook transport- en reissector, o/a van @minbz, die 24/7 klaarstaan voor Nederlanders in het buitenland.#applausvoordezorg #corona pic.twitter.com/1RbtlJb52t — Stef Blok (@ministerBlok) March 17, 2020

“Всі люди з важливими професіями роблять фантастичну роботу, щоб підтримувати Нідерланди”, - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах за останню добу підтверджено 346 нових випадків коронавірусу, 15 осіб померли. Станом на середину дня 18 березня 2020 загалом у Нідерландах кількість хворих зросла до 2051, померло 58 людей.

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Серед 2051 хворих на коронавірус 485 людей – медпрацівники.