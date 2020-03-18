Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 200 тисяч

Загальна кількість випадків коронавірусу Covid-19 у 169 країнах та територіях складає 204 044 осіб.

Про це повідомляється на сайті Worldometer, що веде статистику захворювань в реальному часі.

З них 82 866 людей одужали, 8 250 померли.

Серед 112 928 заражених, які досі хворіють, 6 434 особи перебувають у важкому або критичному стані.

За даними сайту, у Китаї кількість захворювань складає більше 80 тисяч.

Після нього в першу п’ятірку країн, де виявлено найбільшу кількість захворювань, входять Італія (31,5 тисяч осіб), Іран (17,3 тис.), Іспанія (13,7 тис.) та Німеччина (10 тис.).

Більше 8 тисяч випадків зараження коронавірусом зафіксовані в Південній Кореї, у Франції - 7,7 тис., у США - 6,5 тис., у Швейцарії – 2,7 тис.

У Великій Британії, Нідерландах, Норвегії, Швеції, Бельгії, Данії та Австрії - понад 1 тис.

Найбільша кількість смертей також зафіксована у Китаї - понад 3 тисячі. В Італії від коронавірусу загинули 2,5 тис. осіб, в Ірані – 1,1 тис. осіб, в Іспанії - 616, а також 175 у Франції і 116 у США.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.

Фото: AA