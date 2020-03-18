Інститут Коха прогнозує, що пандемія коронавірусу триватиме до двох років

Ситуація з коронавірусом буде продовжуватиметься ще дуже тривалий час.

Про це заявив президент Інститут Роберта Коха Лотар Вілер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми (в Німеччині) перебуваємо лише на початку епідемії, яка ще багато тижнів і місяців буде розповсюджуватися», - прогнозує професор.

Він не виключає, що якщо не вдасться загальмувати темпи поширення хвороби, зокрема за рахунок максимального зменшення контактів між людьми, то «за 2-3 тижні (у Німеччині) буде до 10 млн заражених».

Вілер наголосив на необхідності зробити все, щоб не допустити такого сценарію і закликав усіх знову тримати відстань та максимально мінімізувати контакти. За 2 тижні буде зрозуміло, наскільки ефективними є такі заходи, додав він.

Пандемії, зауважив Вілер, завжди проходять хвилями. Може знадобитися до 2 роки до того, як цю нову інфекцію буде повністю зупинено.

Станом на 18 березня в IRK надійшло 8198 електронних повідомлень про підтверджені випадки інфікування та 12 смертей. Напередодні було 7156 випадків.

Згідно з даними Університету Джона Гопкінса, який веде свою статистику, кількість інфікованих у ФРН становить 9360, померли 26, одужали 71.

За останніми даними, в світі зафіксовано 198 193 випадків зараження коронавірусом, з них 81 961 особа одужала, 7 954 померли.

В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.