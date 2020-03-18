У світі одужали майже 83 тисячі осіб, заражених коронавірусом
Про це повідомляє Worldometer.
Коронавірус зачепив 166 країн по всьому світу.
За останню добу глобально було зафіксовано 384 нових випадки, померла 21 людина.
Найбільшу кількість випадків зареєстровано в Китаї - 80 894 заражених, з яких понад 3 тисячі померли. Однак число нових випадків у країні впало, і за останню добу в Китаї зареєстрували всього 13 нових випадків коронавірусу і 11 смертей.
Найбільш постраждалою від Covid-19 європейською країною є Італія, де 31 506 осіб захворіли, майже 3 тисячі з них уже одужали, і 2 503 не впоралися з хворобою.
Ще однією країною Європи, що перетнула десятитисячний рубіж, є Іспанія, де заразилися 11 826 осіб, з яких трохи більше тисячі одужали і 533 померли.
В Ірані кількість зафіксованих випадків на сьогодні становить 16 169 осіб: 5 389 одужали, 988 загинули.
У Південній Кореї, де захворіли більш як 8 тисяч осіб, зафіксували 93 нових випадки. Загалом у країні померли 84 людини - троє з них за останню добу. Одужали - 1540 осіб.
У Франції зареєстрували 7 730 випадків коронавірусу, одужали 602 людини, загинули 175.
У США за останню добу зареєстрували 104 нових випадки, в результаті чого кількість хворих становить 6 515 осіб. Одужали 106 осіб, 115 не подолали хворобу.
В інших країнах, де кількість хворих перевищує тисячу, ситуація така: у Швейцарії зафіксували 2 742 випадки, у Британії - 1 950, Нідерландах і Норвегії 1 705 і 1471 відповідно, в Австрії хворіють 1332 особи, в Бельгії - 1 243 особи, а в Швеції - 1 196 осіб.
В Австралії за останню добу зареєстрували 105 випадків зараження (всього 560), і одну нову смерть (усього 6).
В Україні наразі лабораторно підтверджено 14 випадків коронавірусу: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська область (1) і Київ (2). Два випадки виявилися смертельними.