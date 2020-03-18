У низці країн супермаркети резервують "годину для літніх людей"

Деякі мережі супермаркетів у Північній Ірландії та Уельсі (Об’єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), Австралії, Норвегії, Австрії встановлюють спеціальний час для здійснення покупок лише людьми похилого віку.

Метою цього є зменшення контактів цієї найбільш вразливої для коронавірусу вікової категорії з іншими покупцями, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Через коронавірус для захисту літніх людей як вразливої групи супермаркети в Ірландії, Уельсі, Австралії та Норвегії встановили спеціальні години роботи. Торговельні мережі закликають населення поважати ці заходи", - повідомляє німецький портал на продовольчу тематику Lebensmittel Zeitung.

Крім того, "годину для літніх людей" – з 8.00 до 9.00 – ввела й низка супермаркетів в Австрії - Billa, Merkur та Lid.

Також така практика широко присутня і в Канаді.

Через спричинений коронавірусом ажіотаж навколо закупівлі продуктів в магазинах багатьох країн можна застати лише пусті полки, що лише ускладнює купівлю необхідного вразливою категорією осіб похилого віку. Саме для того, щоб вони не переживали про відсутній асортимент, а також був зведений до мінімуму ризик контакту з великим натовпом, низка мереж супермаркетів зарезервувала для них одну, а подекуди і дві ранішні години – відразу після відкриття магазинів їм пропонується приходити та купувати все необхідне у спокійній обстановці.

Торговельні мережі закликають громадськість з відповідальністю поставитися до ініціативи та поважати цю "годину для літніх людей".

Як відомо, для людей похилого та старечого віку коронавірус COVID-19 несе підвищені ризики для життя.