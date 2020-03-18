Коронавірус зафіксували в останній "незараженій" країні Європи

Одразу 2 випадки COVID-19 зафіксували 17 березня у Чорногорії — останній країні у Європі без зафіксованих випадків зараження.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Душко Маркович, передає видання Mina.

За його словами, позитивні результати тесту на коронавірус отримали дві жінки, які народилися в 1948 і 1973 роках. Вони перебували в районах, охоплених епідемією раніше.

"Вони знаходяться в спеціальному відділенні Клінічного центру, і на цей момент вони обидві стабільні", - сказав Маркович.

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"Ми готувались до цього сценарію тижнями, відповідно до вказівок ВООЗ. Паніки немає", — додав він.

Нагадаємо: Чорногорія донедавна була єдиною країною Євросоюзу, де не було жодного підтвердженого випадку коронавірусу.

Фото: АА