У Сербії через коронавірус ввели комендантську годину

Уряд Сербії 17 березня ввів комендантську годину з 20 години вечора до 5 ранку через поширення коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як заявив під час пресконференції президент країни Александар Вучич, в цей період на вулицях можуть перебувати тільки поліціянти, військовослужбовці та працівники служби постачання. Збройні сили будуть контролювати кордони, лікарні та центри для біженців, яких зараз близько 7 тисяч.

Громадянам старше 65 років заборонено виходити з приміщень. Всі студенти упродовж наступних 24 годин повинні залишити гуртожитки.

В Сербії наразі зафіксовано 72 хворих COVID-19. В країну упродовж минулих двох діб прибули 35 тисяч громадян з-за кордону, переважно з європейських країн, де найбільше поширений коронавірус. Президент Вучич заявив, що такі люди є основним джерелом захворювання. В контрольованій самоізоляції перебувають 8 тисяч громадян.

Влада запевняє, що запасів продовольчих товарів у країні вистачає. Водночас в магазинах немає засобів для гігієни, борошна, цукру та інших продуктів. В аптеках немає засобів для дезінфекції та захисних масок.

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Надзвичайний стан в Сербії ввели 15 березня. Закриті всі навчальні заклади, обмежений міський та міжміський транспорт.

Найважча ситуація на Балканах – в Словенії, де зафіксовано 273 хворих. Чорногорія єдина країна в цьому регіоні, де немає жодного випадку хвороби.

Станом на 17 березня у світі зареєстровано понад 183 тисячі випадків зараження коронавірусною хворобою COVID-19, 7168 осіб померли, майже 80 тисяч одужали.