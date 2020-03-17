В Ірані мільйони людей можуть загинути від коронавірусу

В Ірані коронавірус може вбити "мільйони" людей, якщо населення буде продовжувати подорожувати та ігнорувати рекомендації медиків.

Про це повідомляє AP.

"Іран оголосив у вівторок попередження щодо спалаху нового коронавірусу, припустивши, що "мільйони" людей можуть загинути в Ісламській Республіці, якщо люди продовжать подорожувати та ігнорувати рекомендації щодо охорони здоров'я", - йдеться у повідомленні.

За оцінкою Тегеранського технологічного університету імені Шаріфа, за найоптимістичнішим сценарієм в Ірані 120 тисяч осіб можуть заразитися коронавірусом, 12 тисяч хворих помруть до закінчення пандемії.

Якщо населення не буде повністю дотримуватися впроваджених обмежень, то кількість випадків зараження досягне 300 тисяч, що спричинить 110 тисяч смертей.

За найгіршого розвитку подій - якщо люди не дотримуватимуться жодних вказівок - це може зруйнувати медичну систему Ірану. Якщо "медичних закладів стане недостатньо, буде 4 мільйони випадків захворювання, внаслідок чого 3,5 мільйона людей помруть.

В Ірані вже офіційно підтверджено 16 169 випадків інфікування коронавірусом, 988 з яких виявилися смертельними. Влада країни вживає численних заходів, щоб зупинити поширення хвороби - від закриття шкіл та університетів до скасування культурних та релігійних зібрань.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 березня у світі зафіксовано понад 187 тисяч інфікованих Covid-19 осіб, з них одужало понад 80 тисяч осіб, померло 7 478.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний - на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.