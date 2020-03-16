В Ірані від коронавірусу помер священнослужитель-високопосадовець
Про це повідомляє CNN із посиланням на державне іранське інформагентство IRNA.
«Священнослужитель Ірану Аятола Хашем Батхей Голпаегані помер після зараження коронавірусом», - йдеться у повідомленні.
Він був високопоставленим священнослужителем і одним із 88 членів Ради експертів, ключового урядового органу вищих священнослужителів, що визначає верховного лідера Ірану.
Як зазначається, Голпаегані був госпіталізований у місті Кум у суботу.
За даними ВООЗ, в Ірані зафіксовано майже 14 тисяч випадків зараження коронавірусом та 724 смерті.
За останніми даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, по всьому світу коронавірусом заразилися 169 387 осіб, померли 6 513, одужали - 77 257.