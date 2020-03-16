В Ірані від коронавірусу помер священнослужитель-високопосадовець

Через коронавірус в Ірані помер аятола Хашем Батхей Голпаегані.

Про це повідомляє CNN із посиланням на державне іранське інформагентство IRNA.

«Священнослужитель Ірану Аятола Хашем Батхей Голпаегані помер після зараження коронавірусом», - йдеться у повідомленні.

Він був високопоставленим священнослужителем і одним із 88 членів Ради експертів, ключового урядового органу вищих священнослужителів, що визначає верховного лідера Ірану.

Як зазначається, Голпаегані був госпіталізований у місті Кум у суботу.

За даними ВООЗ, в Ірані зафіксовано майже 14 тисяч випадків зараження коронавірусом та 724 смерті.

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За останніми даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, по всьому світу коронавірусом заразилися 169 387 осіб, померли 6 513, одужали - 77 257.