Українська акторка Голлівуду Ольга Куриленко захворіла на коронавірус

В української і французької акторки та моделі Ольги Куриленко, відомої зокрема за роллю дівчини Джеймса Бонда у черговій стрічці про агента 007 «Квант милосердя», діагностували коронавірус Covid-19.

Про це Куриленко написала на своїй сторінці в Instagram.

«Перебуваю вдома в ізоляції з діагнозом коронавірус. Хворію вже майже тиждень. Головні симптоми у мене - температура і слабкість. Будьте обережні і ставтеся до цього серйозно!», - зазначила акторка.

Ольга Куриленко народиласяі виросла в Бердянську Запорізької області. Свою кар’єру вона розпочала в якості моделі. Як про актрису про Ольгу Куриленко заговорили після виходу стрічки за її участі «Париж, я тебе люблю».

Наразі 40-річна акторка мешкає за кордоном.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 16 березня по всьому світу коронавірусом заразилися 169 387 осіб, померли 6513, одужали - 77 257. Про це свідчать дані онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса.

Зокрема, в Китаї хворіють 81020 осіб.

В Італії на коронавірус хворіють 24747 осіб, померли 1809 осіб, одужали - 2335.

В Ірані зареєстровано 13 938 випадків зараження, 724 особи померли, 4590 - одужали.

У Південній Кореї коронавірусом заразилися 8162 особи, з них 75 особи померли, а 834 одужали.

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В Іспанії зареєстровані 7844 хворих, 292 померли, 517 одужали.

У Німеччині на коронавірус захворіли 5813 осіб, 13 осіб померли, 42 - одужали.

У Франції коронавірус підтверджено у 5437 осіб, померли 127, одужали - 12

У США наразі інфіковані 3774 особи, померли 65, одужали 12.

В Україні підтверджено три випадки зараження коронавірусом, один із них летальний — 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Фото: todayonline.com