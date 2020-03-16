Українська акторка Голлівуду Ольга Куриленко захворіла на коронавірус
Про це Куриленко написала на своїй сторінці в Instagram.
«Перебуваю вдома в ізоляції з діагнозом коронавірус. Хворію вже майже тиждень. Головні симптоми у мене - температура і слабкість. Будьте обережні і ставтеся до цього серйозно!», - зазначила акторка.
Locked up at home after having tested positive for Coronavirus. I’ve actually been ill for almost a week now. Fever and fatigue are my main symptoms. Take care of yourself and do take this seriously! Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьёз! #coronavirus #коронавирус
Ольга Куриленко народиласяі виросла в Бердянську Запорізької області. Свою кар’єру вона розпочала в якості моделі. Як про актрису про Ольгу Куриленко заговорили після виходу стрічки за її участі «Париж, я тебе люблю».
Наразі 40-річна акторка мешкає за кордоном.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 16 березня по всьому світу коронавірусом заразилися 169 387 осіб, померли 6513, одужали - 77 257. Про це свідчать дані онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса.
Зокрема, в Китаї хворіють 81020 осіб.
В Італії на коронавірус хворіють 24747 осіб, померли 1809 осіб, одужали - 2335.
В Ірані зареєстровано 13 938 випадків зараження, 724 особи померли, 4590 - одужали.
У Південній Кореї коронавірусом заразилися 8162 особи, з них 75 особи померли, а 834 одужали.
В Іспанії зареєстровані 7844 хворих, 292 померли, 517 одужали.
У Німеччині на коронавірус захворіли 5813 осіб, 13 осіб померли, 42 - одужали.
У Франції коронавірус підтверджено у 5437 осіб, померли 127, одужали - 12
У США наразі інфіковані 3774 особи, померли 65, одужали 12.
В Україні підтверджено три випадки зараження коронавірусом, один із них летальний — 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.
Фото: todayonline.com