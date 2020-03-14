Хайді Клум заявила, що не змогла зробити тест на коронавірус

Німецька модель і телеведуча Хайді Клум публічно заявила, що хворіє і вже двічі намагалася пройти тестування на коронавірус, однак безуспішно.

Про це повідомляє CNN.

«Модель говорить, що вона намагалася пройти тестування на коронавірус у двох різних лікарів, але без успіху», - йдеться в повідомленні.

Звертаючись до своїх підписників в Instagram, вона зазначила, що з радістю б зробила тест на коронавірус, проте «їх тут просто не роблять».

За словами Клум, у неї підвищена температура, кашель і нежить. Розповівши про свій стан, модель пояснила свою відсутність на зйомках проєкту america's Got Talent, де вона є суддею.

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«Мені просто недобре, тому я залишилася вдома - щоб не заразити інших людей», - повідомила вона.

Згідно з останніми даними, у світі підтверджені 153 503 випадку коронавіруса. Найбільша кількість заражених - в Китаї (80 976), Італії (21 157), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086), Іспанії (6 023). Зафіксовано 5 614 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 72 060 осіб.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.

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