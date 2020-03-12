Том Генкс із дружиною заразилися новим коронавірусом

Американський актор Том Генкс і його дружина Ріта Вілсон повідомили, що заразилися новим коронавірусом SARS-CoV-2 під час роботи в Австралії.

Про це Том Генкс повідомив в Instagram.

За словами актора, він із дружиною відчували себе недобре, тому пройшли тестування на коронавірус, яке дало позитивний результат.

«Що робити далі? Медпрацівники мають вказівки, як слід чинити. Нас перевірятимуть, за нами спостерігатимуть і нас ізолюють на стільки, скільки цього вимагають правила громадської безпеки й охорони здоров'я», — написав Генкс.

Наразі Том Генкс із Рітою Вілсон перебувають в австралійському місті Квінсленд штату Новий Південний Уельс. Генкс знімається у фільмі австралійського режисера База Лурмана про Елвіса Преслі. Ріта Вілсон давала концерти на підтримку свого нового альбому та брала участь у зйомці одного з австралійських телешоу.

В Австралії станом на 12 березня зафіксовано 128 випадків зараження новим коронавірусом. 21 людина одужала, троє померли.

Фото: viva.ua