Том Генкс із дружиною заразилися новим коронавірусом
Про це Том Генкс повідомив в Instagram.
За словами актора, він із дружиною відчували себе недобре, тому пройшли тестування на коронавірус, яке дало позитивний результат.
«Що робити далі? Медпрацівники мають вказівки, як слід чинити. Нас перевірятимуть, за нами спостерігатимуть і нас ізолюють на стільки, скільки цього вимагають правила громадської безпеки й охорони здоров'я», — написав Генкс.
Hello, folks. Rita and I are down here in Australia. We felt a bit tired, like we had colds, and some body aches. Rita had some chills that came and went. Slight fevers too. To play things right, as is needed in the world right now, we were tested for the Coronavirus, and were found to be positive. Well, now. What to do next? The Medical Officials have protocols that must be followed. We Hanks’ will be tested, observed, and isolated for as long as public health and safety requires. Not much more to it than a one-day-at-a-time approach, no? We’ll keep the world posted and updated. Take care of yourselves! Hanx!
Наразі Том Генкс із Рітою Вілсон перебувають в австралійському місті Квінсленд штату Новий Південний Уельс. Генкс знімається у фільмі австралійського режисера База Лурмана про Елвіса Преслі. Ріта Вілсон давала концерти на підтримку свого нового альбому та брала участь у зйомці одного з австралійських телешоу.
В Австралії станом на 12 березня зафіксовано 128 випадків зараження новим коронавірусом. 21 людина одужала, троє померли.
Фото: viva.ua