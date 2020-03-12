Трамп заявив, що хоче на місяць скасувати всі подорожі з Європи до США

Президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати всі подорожі з Європи до Сполучених Штатів терміном на 30 днів.

Про це він сказав під час звернення в прямому ефірі в ніч проти четверга, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми призупинимо всі поїздки з Європи до Сполучених Штатів на найближчі 30 днів. Нові правила наберуть чинності в п'ятницю опівночі. Ці обмеження будуть коригуватися відповідно до умов на місцях", - заявив глава Білого дому.

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При цьому він зауважив, що для деяких громадян США будуть зроблені певні винятки за умови, якщо вони пройдуть відповідні перевірки.

Раніше повідомлялося, що 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію коронавіруса у світі.