Трамп звернеться до нації через коронавірус

Президент США Дональд Трамп готує звернення до нації через спалах коронавірусу у світі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Очікується, що Трамп пообіцяє "використовувати всі повноваження федерального уряду" для боротьби з коронавірусом, оскільки ВООЗ оголосила про пандемію, а також через обвал ринків.

"Якщо ми швидко позбавимося від нього (коронавірусу, - ред.), все вирішиться само собою... Сьогодні ввечері я зроблю заяву про те, що я вирішив зробити, і що буде робити наша країна", - сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію коронавіруса у світі.