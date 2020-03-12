Байден переводить виборчу кампанію у "віртуальний" формат через коронавірус

Один із провідних кандидатів виборчих перегонів у США в Демократичній партії Джо Байден прийняв рішення замість масових зустрічей зі своїми виборцями проводити агітацію у віртуальному форматі через загрозу поширення коронавірусу.

Про це повідомило в середу видання The Hill.

"Колишній віцепрезидент Джо Байден переходить до так званих "віртуальних" кампаній у Флориді та Іллінойсі на тлі масового занепокоєння щодо спалаху коронавірусу", - зауважується в повідомленні.

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Раніше виборчий штаб Байдена запланував заходи у двох штатах, де наступного вівторка пройдуть праймеріз. Втім рішення перейти на "віртуальний" формат спілкування з виборцями було прийняте після політичних консультацій з місцевою владою штатів.

Також повідомляється, що Байден готується виступити зі зверненням щодо коронавірусу COVID-19.

Кампанія Байдена також оголосила в середу, що створить «Консультативний комітет з питань охорони здоров’я» для надання вказівок щодо зменшення загрози захворювань.

Проведення виборчої кампанії у віртуальному форматі на президентських виборах у США є одним з останніх прикладів того, як кандидати на головну посаду в Білому домі шукають способи продовжити перегони в США.

Іллінойс і Флорида наразі є одними з найбільших "призів" для кандидатів у Демократичній партії – Джо Байдена і Берні Сандерса – в плані кількості делегатів, що має значення для отримання одним із них номінації для подальшої участі в перегонах.