Трамп виграв праймеріз у шести штатах
Укрінформ
Чинний президент і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп переміг на попередніх виборах у шести американських штатах.
Своєю перемогою він поділився серією повідомлень у Twitter.
«Дякую, Міссісіпі!» - написав він, таким самим чином подякувавши і жителям решти п'яти штатів, а саме Міссурі, Мічигану, Північної Дакоти, Вашингтона й Айдахо.
Голосування в цих шести штатах пройшло вчора, 10 березня.
Відповідно до американської системи виборів, у кожному штаті проходять праймеріз, які визначають по одному з кандидатів від кожної партії. Основне голосування між кандидатами відбудеться в листопаді цього року. Тоді буде остаточно визначено, хто наступні чотири роки буде на посаді глави Білого дому.
Фото: The White House