Трамп виграв праймеріз у шести штатах

Чинний президент і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп переміг на попередніх виборах у шести американських штатах.

Своєю перемогою він поділився серією повідомлень у Twitter.

«Дякую, Міссісіпі!» - написав він, таким самим чином подякувавши і жителям решти п'яти штатів, а саме Міссурі, Мічигану, Північної Дакоти, Вашингтона й Айдахо.

Голосування в цих шести штатах пройшло вчора, 10 березня.

Відповідно до американської системи виборів, у кожному штаті проходять праймеріз, які визначають по одному з кандидатів від кожної партії. Основне голосування між кандидатами відбудеться в листопаді цього року. Тоді буде остаточно визначено, хто наступні чотири роки буде на посаді глави Білого дому.

Фото: The White House