Соцопитування в США прогнозують перемогу Байдена над Сандерсом – ЗМІ

Останні соцопитування в США вказують, що колишній віцепрезидент країни Джо Байден на голосуваннях у вівторок на партійних виборах у шести штатах зміцнить лідерську позицію в перегонах й наблизиться до отримання партійної номінації.

Про це пише у вівторок американське центральне видання The Hill.

"У вівторок, коли виборці голосуватимуть у шести штатах, колишній віцепрезидент (Джо Байден – ред.), як очікується, збільшить свою лідерську перевагу над сенатором Берні Сандерсом", - зауважує видання.

Байден і так вирвався вперед, отримавши минулого тижня на голосуваннях у супервівторок перемогу в 10-ти із 14 штатів. Тим часом, він збирає більші натовпи та великі суми грошей для своєї кампанії, заручається підтримкою лідерів Демократичної партії, які швидко об'єднуються навколо нього. Так, лише за останні дві доби колишні кандидати в президенти, сенатори Камала Гарріс та Корі Букер, виступили на підтримку Байдена, приєднавшись до чотирьох його інших колишніх суперників.

Крім того, опитування свідчать про переважну підтримку Байдена в Мічигані – головному призі сьогоднішніх праймеріз, де розігрується 125 мандатів делегатів. За опитуваннями, він також має значну підтримку в Міссурі та Міссісіпі.

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Водночас, прогнозується жорстка боротьба в вівторок між Джо Байденом і Берні Сандерсом у штаті Вашингтон, де останній здобув переконливу перемогу на минулих президентських перегонах над Гілларі Клінтон.

Тим часом, сенатор Сандерс визнав відсутність переваги над ексвіцепрезидентом, заявивши, що має ядро електорату, переважно, з-поміж прогресивної молоді. За його словами, "молоді люди голосують з набагато меншою явкою, ніж старше покоління".

Голосування на виборах у Демократичній партії цього вівторка пройдуть у штатах Айдахо, Вашингтон, Міссісіпі, Міссурі, Мічиган й Північна Дакота.

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента США відбудуться 3 листопада.