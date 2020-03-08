Ще один кандидат від демократів знявся з виборів на користь Байдена

Ще один кандидат від демократів знявся з виборів на користь Байдена

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Укрінформ
Сенатор з Каліфорнії Камала Гарріс підтримала колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на висунення кандидатом у президенти США від Демократичної партії.

Про це вона повідомила у Twitter.

"Джо Байден гідно служив нашій країні, ми потребуємо його зараз як ніколи. Я зроблю все від мене залежне, щоб допомогти його обранню наступним президентом США", - написала Гарріс.

Раніше американський мільярдер Майкл Блумберг, який до недавнього часу вважався потужним конкурентом серед демократів, також зняв свою кандидатуру на користь Байдена.

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента США відбудуться 3 листопада.

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