Ще один кандидат від демократів знявся з виборів на користь Байдена

Сенатор з Каліфорнії Камала Гарріс підтримала колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на висунення кандидатом у президенти США від Демократичної партії.

Про це вона повідомила у Twitter.

"Джо Байден гідно служив нашій країні, ми потребуємо його зараз як ніколи. Я зроблю все від мене залежне, щоб допомогти його обранню наступним президентом США", - написала Гарріс.

.@JoeBiden has served our country with dignity and we need him now more than ever. I will do everything in my power to help elect him the next President of the United States. pic.twitter.com/DbB2fGWpaa — Kamala Harris (@KamalaHarris) March 8, 2020

Раніше американський мільярдер Майкл Блумберг, який до недавнього часу вважався потужним конкурентом серед демократів, також зняв свою кандидатуру на користь Байдена.

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента США відбудуться 3 листопада.