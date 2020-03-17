На коронавірус в Україні перевіряють 42 осіб - МОЗ

Тести на коронавірус в Україні зараз роблять 42 особам.

Про це повідомляється у Telegram-каналі МОЗ "Коронавірус_Інфо".

“Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 140 повідомлень про підозру на COVID-19 (7 випадки - підтверджені лабораторно, 89 – негативні, коронавірусу немає, 42 — досліджується)"- йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з початку 2020 року вірусологічна лабораторія ЦГЗ уже протестувала близько 500 зразків на COVID-19.

МОЗ нагадує, що у світі було зареєстровано 182 406 випадки захворювання COVID-19, з них 79 433 осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 101 356 випадків захворювання у 150 країнах, територіях, регіонах.

Як повідомляв укрінформ, в Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний - на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.

Фото: АА