МОЗ зафіксувало чотири випадки передачі Covid-19 всередині країни

В Україні зафіксовано чотири випадки внутрішньокраїнної передачі Covid-19.

Про це у Верховній Раді заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, ми маємо в Україні 7 зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби, з них 4 прив'язані з внутрішньокраїнною передачею даного вірусу на території нашої країни. Вони не пов'язані з подорожами, тому ми, як МОЗ, змінюємо алгоритми діагностики виявлення випадків хворих на коронавірусну інфекцію", - сказав Ляшко.

Наразі у світі, за його словами, понад 180 тисяч зареєстрованих випадків Covid-19. Значне зростання нових випадків захворювання за межами КНР спостерігається з 27 лютого. Поширення відбувається в понад 100 країнах світу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали 79 883 особи, померли – 7 174.