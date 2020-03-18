У Єврокомісії сподіваються, що вакцина від коронавірусу може з'явитися восени

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що вакцину від нового коронавірусу можуть створити вже цього року, а вже восени вона може бути доступною для людей.

Відповідну заяву голова Єврокомісії зробила після розмови із керівництвом німецької біотехнологічної компанії CureVac, що отримала фінансову підтримку ЄС у розмірі 80 мільйонів євро для своїх досліджень, пише DW.

"Вчені CureVac працюють над перспективною технологією розробки вакцини проти коронавірусу... Це могло б врятувати багато життів у Європі та в решті світі теж", – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Представниця ЄС зазначила, що Європейський Союз надає їм до 80 мільйонів євро, відтак вони сподіваються, що з такою підтримкою фахівці зможуть розробити вакцину, можливо, до осені.

Як повідомляв Укрінформ, Бундестаг затвердив виділення на розробку вакцини проти коронавірусу 145 млн євро.

Фото: АА