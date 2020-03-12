Німеччина виділила ще €145 мільйонів на дослідження коронавірусу

Бюджетний комітет німецького Бундестагу виділив 11 березня додатково 145 мільйонів євро на дослідження коронавірусу та розробку вакцини проти нього.

Про це, як повідомляє кореспондент Укрінформу, сказала в середу міністр освіти та досліджень ФРН Аня Карлічек.

"Мені приємно, що Комітет з питань бюджету німецького Бундестагу сьогодні схвалив суму в 145 мільйонів євро як додаткові кошти на дослідження коронавірусу", - заявила міністр.

Зокрема, 140 мільйонів буде спрямовано на потреби міжнародної вакцинальної ініціативи CEPI (Коаліція інновацій підготовки до епідемій, заснована у 2017 році з метою розробки вакцин проти збудників хвороби з пандемічним потенціалом). CEPI ангажувала шість інститутів у всьому світі для розробки вакцини, включаючи німецьку біотехнологічну компанію CureVac. Німеччина є одним із членів-засновників і до цього часу підтримала CEPI загальною сумою 90 мільйонів євро. Наприкінці січня 2020 року Німеччина та інші спонсори вирішили, що CEPI використовуватиме наявні кошти, щоб зосередити свою роботу на розробці вакцини проти нового коронавірусу.

"Ефективна вакцина - найкращий спосіб зупинити вірус у середньостроковій перспективі", - наголосила чиновниця. Але, додала вона, це завдання є дуже затратним як з точки зору часу, так і коштів.

Карлічек зазначила, що зазвичай розробка вакцини та запровадження її у використання потребує 10 років. У випадку з коронавірусом нового типу вчені розраховують на те, що засіб вдасться розробити за рік-півтора.

"Але навіть якщо була розроблена нова вакцина, їй потрібно пройти клінічну перевірку та перевірити її ефективність. На це потрібен час. Тому ми повинні бути терплячими", - зауважила міністр.

Окрім того, 5 мільйонів євро, а також 10 мільйонів, які були виділені минулого тижня, будуть спрямовані на дослідження німецькими вченими біології вірусу.