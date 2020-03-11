Коронавірус дістався до німецького Бундестагу — вже є перший інфікований
Про це повідомляє телеканал ntv.
"Я отримав позитивний результат тесту від лікаря Бундестагу пізно в середу ввечері", - сказав 41-річний Рейнхольд журналістам.
Парламентарій пояснив, що перші симптоми з'явилися в нього після гірськолижного відпочинку в Австрії. Після повернення він почав злегка кашляти та попросив лікаря Бундестагу оглянути його в понеділок. Ще в п’ятницю депутат виступив з промовою у Бундестазі.
Співробітники депутату перебувають на профілактичному карантині вдома. Наразі складається список контактних осіб, які також повинні переходити карантин у якості запобіжного заходу, повідомили у фракції.
За інформацією телеканалу ntv, сесія на наступному тижні не скасована. Однак Бундестаг не голосуватиме поіменно (киданням карточок в урну) на цьому тижні.
В середу в Бундестазі на запитання депутатів відповідав міністр охорони здоров’я Єнс Шпан.
Тим часом Бундестаг заборонив візиту груп відвідувачів до пленарної зали з 16 березня, а з 11 березня - екскурсії на купол будівлі.
Фото: ndr.de