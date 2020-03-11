Коронавірус дістався до німецького Бундестагу — вже є перший інфікований

Першим інфікованим депутатом став член фракції Вільної демократичної партії Гаген Рейнхольд.

Про це повідомляє телеканал ntv.

"Я отримав позитивний результат тесту від лікаря Бундестагу пізно в середу ввечері", - сказав 41-річний Рейнхольд журналістам.

Парламентарій пояснив, що перші симптоми з'явилися в нього після гірськолижного відпочинку в Австрії. Після повернення він почав злегка кашляти та попросив лікаря Бундестагу оглянути його в понеділок. Ще в п’ятницю депутат виступив з промовою у Бундестазі.

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Співробітники депутату перебувають на профілактичному карантині вдома. Наразі складається список контактних осіб, які також повинні переходити карантин у якості запобіжного заходу, повідомили у фракції.

За інформацією телеканалу ntv, сесія на наступному тижні не скасована. Однак Бундестаг не голосуватиме поіменно (киданням карточок в урну) на цьому тижні.

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В середу в Бундестазі на запитання депутатів відповідав міністр охорони здоров’я Єнс Шпан.

Тим часом Бундестаг заборонив візиту груп відвідувачів до пленарної зали з 16 березня, а з 11 березня - екскурсії на купол будівлі.

Фото: ndr.de