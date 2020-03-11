Рейхстаг закрили для відвідувачів через коронавірус

Німецький парламент призупинив відвідання групами будинку Рейхстагу через коронавірус.

Про це повідомили у пресслужбі вищого законодавчого органу ФРН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відвідування груп відвідувачів у німецькому Бундестазі буде тимчасово призупинено з наступного понеділка, 16 березня 2020 року, та до кінця квітня 2020 року"», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що це обмеження стосується всіх груп відвідувачів на запрошення депутатів, а також групових турів по будівлі Бундестагу. Відвідання пленарних засідань на індивідуальній основі будуть можливими, як і раніше, а також відвідання депутатів групами до шести людей.

Як повідомлялося, з 10 березня було закрито доступ на купол і терасу на даху будівлі Рейхстагу (Бундестагу). Купол - популярна пам'ятка Берліна. Щорічно його відвідують понад 2 мільйони людей.

У Берліні наразі офіційно зафіксовано 48 випадків інфікування коронавірусом, в Німеччині – 1296.