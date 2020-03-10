Купол Бундестагу закрили для відвідувачів через коронавірус

Купол Бундестагу, популярний туристичний об'єкт у німецькій столиці, закрито для відвідувачів у зв’язку з коронавірусом.

Про це поінформували у пресслужбі німецького парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З вівторка, 10 березня, купол і тераса на даху будівлі Рейхстагу (Бундестагу) будуть закриті для всіх відвідувачів до подальшого повідомлення з метою запобігти можливому розповсюдженню коронавірусу", - повідомили в пресслужбі.

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Такого рішення дійшли після консультацій президент Бундестагу і керівники парламентських фракцій.

Інші можливі заходи будуть визначатися на основі поточної оцінки ризику, додали в парламенті ФРН.

У Берліні наразі офіційно зафіксовано 48 випадків інфікування, всього в Німеччині – 1139.

Купол - популярна пам'ятка Берліна. Щорічно його відвідують понад 2 мільйони людей.