Купол Бундестагу закрили для відвідувачів через коронавірус
Укрінформ
Купол Бундестагу, популярний туристичний об'єкт у німецькій столиці, закрито для відвідувачів у зв’язку з коронавірусом.
Про це поінформували у пресслужбі німецького парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"З вівторка, 10 березня, купол і тераса на даху будівлі Рейхстагу (Бундестагу) будуть закриті для всіх відвідувачів до подальшого повідомлення з метою запобігти можливому розповсюдженню коронавірусу", - повідомили в пресслужбі.
Такого рішення дійшли після консультацій президент Бундестагу і керівники парламентських фракцій.
Інші можливі заходи будуть визначатися на основі поточної оцінки ризику, додали в парламенті ФРН.
У Берліні наразі офіційно зафіксовано 48 випадків інфікування, всього в Німеччині – 1139.
Купол - популярна пам'ятка Берліна. Щорічно його відвідують понад 2 мільйони людей.