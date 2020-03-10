У Німеччині кількість інфікованих коронавірусом сягнула 1139 осіб
Останні дані оголосив голова німецького Інституту Роберта Коха професор Лотар Вілер на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«У Німеччині кількість на ранок (інфікованих коронавірусом - ред.) становить 1139 людей… У 4 з 5 людей хвороба проходить в легкій формі без ускладнень», - сказав професор.
Інститут підвищив рівень ризику для населення до «помірного». Утім, зазначив Вілер, ситуація є різною для різних районів.
Як і раніше, найбільш небезпечним регіоном лишається одна область у землі Північний Рейн-Вестфалія, там захворілі 484 особи. Там же зафіксовані й два перші смертні випадки на території Німеччини.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 березня кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 114 448 осіб.
З початку спалаху епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 156 осіб. Померли від недуги 4 026 пацієнтів.
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