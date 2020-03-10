У Німеччині кількість інфікованих коронавірусом сягнула 1139 осіб

Кількість клінічно підтверджених випадків інфікування коронавірусом у ФРН сягнула, станом на ранок 10 березня, 1139 випадків.

Останні дані оголосив голова німецького Інституту Роберта Коха професор Лотар Вілер на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У Німеччині кількість на ранок (інфікованих коронавірусом - ред.) становить 1139 людей… У 4 з 5 людей хвороба проходить в легкій формі без ускладнень», - сказав професор.

Інститут підвищив рівень ризику для населення до «помірного». Утім, зазначив Вілер, ситуація є різною для різних районів.

Як і раніше, найбільш небезпечним регіоном лишається одна область у землі Північний Рейн-Вестфалія, там захворілі 484 особи. Там же зафіксовані й два перші смертні випадки на території Німеччини.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 березня кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 114 448 осіб.

З початку спалаху епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 156 осіб. Померли від недуги 4 026 пацієнтів.

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