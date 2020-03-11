Коронавірус може вразити до 70% населення Німеччини - Інститут Роберта Коха

Епідемія коронавірусу лише починається, захворіти на нову хворобу можуть до 70% населення.

Такий прогноз дав президент німецького Інституту Роберта Коха Лотар Вілер на спільній з канцлером ФРН Ангелою Меркель пресконференції в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми на початку епідемії. До 70 відсотків людей можуть підхопити коронавірус", - сказав Вілер.

Те, що наразі в країні зафіксована відносно невисока кількість інфікованих (1296 на 83 млн населення - ред.), професор пояснив тим, що Німеччина відреагувала на загрозу, у порівнянні з Італією, на ранній стадії. За його словами, ще в середині січня при перших випадках захворювання почалося тестування, що дало можливість виграти час і підготуватися лікарням.

"Тому ми не маємо високий цифр… Але, звичайно, кількість випадків у нас збільшиться. Звичайно, й в нас помре більше людей", - визнав Вілер.

Під час пресконференції стало відомо, що в Німеччині помер третій пацієнт з діагнозом "коронавірус". Чоловік помер в лікарні округу Гайнсберг, де зафіксована найбільша кількість інфікованих у Німеччині – 484.

Згідно з останніми даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, на цей час у світі зафіксовано 120 944 випадки зараження вірусом, 65 977 осіб одужали, 4365 людей померло.

Фото: АА