Від коронавірусу померла перша людина в Ірландії

Влада Ірландії повідомила про першу смерть пацієнта з коронавірусом.

Про це повідомляє The Irish Times.

«Першу смерть від коронавірусу підтверджено в Ірландії. Пацієнт помер в середу в лікарні на сході країни, де проходив лікування останніми днями», - йдеться в повідомленні.

На цей час у країні підтверджено 34 випадки зараження коронавірусом.

Загалом, станом на середу у світі підтверджено 121 545 випадків коронавірусу, смертей — 4373, одужали 66 236 осіб.

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Всесвітня організація охорони здоров'я 11 березня офіційно оголосила пандемію коронавірусу.