Від коронавірусу померла перша людина в Ірландії
Укрінформ
Влада Ірландії повідомила про першу смерть пацієнта з коронавірусом.
Про це повідомляє The Irish Times.
«Першу смерть від коронавірусу підтверджено в Ірландії. Пацієнт помер в середу в лікарні на сході країни, де проходив лікування останніми днями», - йдеться в повідомленні.
На цей час у країні підтверджено 34 випадки зараження коронавірусом.
Загалом, станом на середу у світі підтверджено 121 545 випадків коронавірусу, смертей — 4373, одужали 66 236 осіб.
Всесвітня організація охорони здоров'я 11 березня офіційно оголосила пандемію коронавірусу.