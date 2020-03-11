Вселенський патріархат закликає не панікувати через коронавірус

Вселенський патріархат розглянув події навколо поширення коронавірусу і закликав вірян не панікувати та дотримуватися рекомендацій лікарів.

Священний синод відбувся у Стамбулі під головуванням Вселенського патріарха Варфоломія, повідомляє кореспондент Укрінформу. «Незважаючи на серйозність ситуації, рекомендовано бути розсудливими, терплячими та не панікувати. Церква поважає медичну науку. Таким чином, рекомендує всім вірянам дотримуватися офіційних директив Всесвітньої організації охорони здоров’я, відповідних вимог та законодавчих норм відповідних країн», - йдеться у комюніке за результатами зустрічі Синоду. Вселенський патріархат також подякував усім працівникам сфери охорони здоров’я, які протистоять новій пандемії. Церква закликає вірян до спільного звернення у молитві. Читайте також: Столичним церквам пропонують зупинити масові богослужіння Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію нового коронавірусу. Київська міська державна адміністрація рекомендувала релігійним установам припинити проведення масових богослужінь у зв'язку з запобіганням розповсюдженню нової коронавірусної інфекції.