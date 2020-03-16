ФРН занепокоєна планами США щодо доступу до німецької розробки проти COVID-19

ФРН занепокоєна планами США щодо доступу до німецької розробки проти COVID-19

Укрінформ
Кризовий урядовий штаб Німеччини в понеділок розгляне ситуацію з намаганнями США отримати вакцину проти нового коронавірусу, над якою працює одна з німецьких фірм.

Про це заявив міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеєгофер на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я чув від багатьох членів уряду, що така ситуація має місце. Ми будемо говорити про це під час засідання кризового штабу», - заявив глава МВС.

Про те, що США намагаються отримати доступ до вакцини, над розробкою якої працює німецька фірма CureVac, повідомило видання Welt am Sonntag.

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За його даними, Дональд Трамп запропонував керівнику компанії, який зустрічався з ним у Вашингтоні на початку березня, кошти - щоб переманити CureVac до США. Господар Білого дому робить усе можливе, щоб отримати вакцину, «але тільки для Сполучених Штатів», повідомило газеті джерело в уряді ФРН.

За цими ж таки даними, Німеччина «намагається утримати компанію CureVac фінансовими пропозиціями».

Зазначається, що роботи над препаратом проти COVID-19 ведуться спільно з Інститутом вакцин та біомедичних лікарських засобів Пола Ерліха.

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«Уряд дуже зацікавлений у тому, щоб вакцини та активні речовини проти нового коронавірусу розроблялися в Німеччині та Європі», - наголосив речник міністерства охорони здоров'я ФРН.

У самій компанії ситуацію не коментують.

Як повідомляв Укрінформ, Бундестаг затвердив виділення на розробку вакцини проти коронавірусу 145 млн євро.

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