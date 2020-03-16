ФРН занепокоєна планами США щодо доступу до німецької розробки проти COVID-19

Кризовий урядовий штаб Німеччини в понеділок розгляне ситуацію з намаганнями США отримати вакцину проти нового коронавірусу, над якою працює одна з німецьких фірм.

Про це заявив міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеєгофер на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я чув від багатьох членів уряду, що така ситуація має місце. Ми будемо говорити про це під час засідання кризового штабу», - заявив глава МВС.

Про те, що США намагаються отримати доступ до вакцини, над розробкою якої працює німецька фірма CureVac, повідомило видання Welt am Sonntag.

За його даними, Дональд Трамп запропонував керівнику компанії, який зустрічався з ним у Вашингтоні на початку березня, кошти - щоб переманити CureVac до США. Господар Білого дому робить усе можливе, щоб отримати вакцину, «але тільки для Сполучених Штатів», повідомило газеті джерело в уряді ФРН.

За цими ж таки даними, Німеччина «намагається утримати компанію CureVac фінансовими пропозиціями».

Зазначається, що роботи над препаратом проти COVID-19 ведуться спільно з Інститутом вакцин та біомедичних лікарських засобів Пола Ерліха.

«Уряд дуже зацікавлений у тому, щоб вакцини та активні речовини проти нового коронавірусу розроблялися в Німеччині та Європі», - наголосив речник міністерства охорони здоров'я ФРН.

У самій компанії ситуацію не коментують.

Як повідомляв Укрінформ, Бундестаг затвердив виділення на розробку вакцини проти коронавірусу 145 млн євро.