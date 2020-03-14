Нідерландські вчені знайшли антитіло до вірусу SARS-CoV-2

Вчені Роттердама і Утрехта знайшли антитіло до вірусу SARS-CoV-2, що викликає коронавірусну хворобу.

Про це повідомляє NOS.

"Це найперше антитіло, що блокує інфекцію, і є велика ймовірність, що воно також буде використано у виготовленні ліків, які надійдуть у продаж", - заявив роттердамський професор клітинної біології Франк Гросфелд.

Зазначається, що дослідники мали це антитіло в лабораторії після попереднього дослідження схожих на Covid-19 вірусних інфекцій.

"Ми повинні щось зробити й, можливо, в нас вже щось є. Тому і почали відразу ж працювати в цьому напрямку", - сказав Гросфелд.

Він також додав, що антитіло має бути проексперементовано на людині, та всі ці дослідження можуть затягнутися на місяці. Зараз ці дослідження повинні отримати схвалення від інших вчених в області біології.

Своєю чергою, колега з Утрехта Беренд-Ян Бош наголосив, що це багатообіцяючий крок, але ще зарано говорити про ефективність. Антитіло може бути використано для виготовлення ліків проти корони.

Фахівці наголосили, найефективніше - це профілактика, а не лікування. Тож потрібна вакцина, на розробку якої може піти мінімум два роки.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах зафіксовано 190 нових пацієнтів, кількість хворих у країні зросла до 804, тоді як ще вчора ця цифра була 614. Число смертельних випадків також зросло, ще 5 пацієнтів померли. Загальна кількість смертей зросла до 10.

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Також через спалах коронавірусу можуть перенести судове засідання у справі МН17, яке має відбутися 23 березня.

Спалах нового коронавірусу був зафіксований наприкінці грудня 2019 року в найбільш густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному Ухані.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилося 147 838 людей, померли 5 539, одужали 71 718 осіб.

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В Україні підтверджено три випадки зараження коронавірусом. Окрім померлої жінки з Житомирщини, хворобу виявили у двох чоловіків із Чернівців. В країні запроваджено карантин та обмежувальні заходи до 3 квітня 2020 року, а також за 48 годин буде закритий на два тижні кордон для іноземців.

Фото: ANP