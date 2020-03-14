Іспанія друга після Італії закриває всю країну

Влада Іспанії прийняла рішення обмежити пересування всередині країни - закрити країну з метою боротьби зі спалахом коронавірусу.

Про це пише The Independent.

"Іспанія має намір приєднатися до Італії, ставши другою країною в Європі, котра запроваджує загальнодержавні обмеження пересування як частину заходів задля уповільнення поширення пандемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає іспанське видання El Pais, уряд Іспанії затвердив указ, яким обмежить пересування громадян по всій території держави. Обмеження руху почнуть діяти з восьмої години ранку понеділка, 16 березня. Коронавірус в Іспанії підтвердили щонайменше у 5700 людей, хвороба вже спричинила майже 200 смертей, про що свідчать висновки іспанського міністерства охорони здоров'я.

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За останніми даними, у світі підтверджено 147 838 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 976), Італії (17 660), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.

Фото: MONICA TORRES/El Pais