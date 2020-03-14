Український дипломат за кордоном захворів на коронавірус - Кулеба

Український дипломат захворів на коронавірусну хворобу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє пресслужба МЗС.

“Україна захищає всіх своїх громадян всередині країни та за її кордонами. Зокрема, і наших колег з дипломатичної служби. На жаль, у нас вже зафіксований перший випадок захворювання дипломата в одній з країн світу", - сказав Кулеба.

Він зауважив, що закордонні дипломатичні представництва МЗС України тимчасово переходять на дистанційний режим роботи, щоб зберегти спроможну мережу допомоги українцям по всьому світу.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

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На цей момент в Україні підтверджено три випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 145 374 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.

Фото: АА