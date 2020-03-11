ЄС визначив чотири ключові напрямки боротьби з Covid-19

Лідери ЄС, які у вівторок ввечері провели відеоконференцію, визначили чотири головні напрямки протидії поширенню коронавірусу Covid-19.

Про це за підсумками спілкування з главами держав та урядів ЄС заявив Президент Європейської Ради Шарль Мішель, виступ якого оприлюднений на сайті Європейської Ради.

«Глави держав та урядів привітали ініціативу щодо проведення цієї відеоконференції по Covid-19. Країни-члени висловили співчуття Італії та іншим державам, які суттєво уражені вірусом. В ході відеоконференції 10 березня 2020 року ми наголосили на необхідності працювати разом, робити все необхідне та діяти швидко. Ми підкреслили необхідність спільного європейського підходу та тісної координації зусиль з Єврокомісією», - йдеться у повідомленні.

Президент Європейської Ради розповів про чотири ключові напрямки боротьби з епідемією коронавірусу, які були визначені під час розмови європейських лідерів.

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Перший стосується обмеження у розповсюдженні вірусу із застосуванням пропорційних та зважених заходів, виходячи із наукових та медичних висновків та рекомендацій. Окремо відмічається, що такі заходи не повинні мати наслідки для європейського суспільства в цілому. Лідери погодилися посилити обмін інформацією з використанням існуючих механізмів координації такого обміну.

Другий напрямок протидії вірусу – забезпечення країн-членів необхідним медичним обладнанням. Єврокомісії доручено уточнити існуючі потреби та представити пропозиції щодо запобігання нестачам такого обладнання, з координацією зусиль на рівні промисловості та в рамках державного замовлення. Єврокомісія вже зараз має намір закупити засоби особистого захисту, - маски та респіратори, - з використанням ресурсів Механізму ЄС із цивільного захисту. Це потребує належного функціонування внутрішнього ринку та уникнення непотрібних торговельних перешкод.

Третій напрямок, який визначили лідери ЄС – сприяння дослідженням у боротьбі з вірусом, включаючи розробку та виробництво необхідних вакцин. Єврокомісія вже мобілізувала з цією метою 140 мільйонів євро та відібрала 17 ключових проєктів у цій сфері.

Нарешті, четвертий напрямок – подолання соціально-економічних наслідків, які може потягнути за собою поширення вірусу. Наголос у цих зусиллях буде зроблений на вирішенні проблем у реалізації продукції, в адресній підтримці малих та середніх підприємств та окремих секторів економіки, які були особливо важко уражені сплеском хвороби, а також на захисті працівників, що зайняті у цих сферах.

Як зазначається, країни-члени та євроінституції негайно починають діяти в рамках реалізації цих рекомендацій. Європейська Рада повернеться до розгляду теми боротьби з поширенням вірусу CovidCOVID-19 та зважить на ефективність вжитих заходів під час саміту, який запланований до проведення у Брюсселі 26-27 березня поточного року.