У МЗС створили штаб для захисту українців за кордоном

Міністерство закордонних справ створило оперативний штаб для координації роботи МЗС, причетних органів влади та міжнародних організацій з метою захисту громадян за кордоном і надання актуальної інформації щодо поширення Covid-19 у світі.

Як повідомляє пресслужба МЗС, штаб створений з ініціативи та під головуванням міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

“Коронавірус – швидкий і небезпечний. МЗС, натомість, має бути швидким, щоб гарантувати безпеку наших громадян. Тому сьогодні я створив у МЗС оперативний штаб та сторінки оперативного інформування. По-перше, для того, щоб наші громадяни, де б вони не перебували, вчасно отримували необхідну інформацію та не покладалися на недостовірні джерела. По-друге, щоб кожен громадянин України відчував, що знаходиться під захистом Української держави, яка надасть необхідну підтримку та допомогу”, - заявив міністр.

До складу штабу також увійшли державний секретар МЗС, директор департаменту консульської служби, директор департаменту міжнародних організацій, директори територіальних департаментів, речниця МЗС, інші відповідальні особи міністерства.

МЗС також створило спеціальні сторінки у соцмережах для надання актуальної інформації щодо роботи штабу та поширення Covid-19 у світі.

За словами Кулеби, головна мета оперативного штабу - координація роботи МЗС з причетними органами влади в Україні та представництвами міжнародних організацій щодо надання допомоги громадянам України, які перебувають за кордоном на територіях, уражених коронавірусом. Ця мета, у свою чергу, передбачає також вчасне та достовірне інформування щодо розвитку ситуації у регіонах та країнах світу, поради щодо подорожей тощо.