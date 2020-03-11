Останні дані про коронавірус: 119 тисяч заражених, 65 тисяч - одужали

Станом на 11 березня понад 119 тисяч осіб по всьому світу заразилися коронавірусів нового типу, 65 тисяч одужали, 4 284 - загинули.

Про це свідчать дані карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса.

З усіх хворих понад 80 тисяч осіб перебувають на материковій частині Китаю, понад 10 тисяч - в Італії, яка стала центром спалаху вірусу в Європі, 8 042 випадки захворювання зареєстровані в Ірані та 7 755 у Південній Кореї.

Тисячний поріг переступили Франція (1 784 хворих), Іспанія (1 695), Німеччина (1 565) і США з 1 037 хворими.

Тим часом від хвороби вилікувалися понад 55 тисяч осіб в Китаї, в Ірані - 2 731, а також 724 осіб в Італії і 101 в Японії.

В даний час більше 3 тисяч смертей зареєстровані в Китаї, 631 загиблий в Італії, 291 - в Ірані, 54 - у Південній Кореї, 35 і 33 - в Іспанії і Франції відповідно.

За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом - у Чернівцях.