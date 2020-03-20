Сімейних лікарів у Києві забезпечили експрес-тестами на коронавірус - Кличко

Столична влада забезпечила сімейних лікарів та службу невідкладної допомоги швидкими тестами.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 20 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вони за медичними показниками зможуть оперативно робити діагностування пацієнтам на дому. Це допоможе оперативніше підтверджувати або виключати діагноз на коронавірус. І людям не потрібно буде їхати до лікарні. А тільки зв’язатися зі своїм сімейним лікарем”, - сказав він.

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Як повідомлялося, станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.