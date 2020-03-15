Україна і Польща повністю зупинили залізничне сполучення

Між Україною та Польщею повністю призупинено пасажирське залізничне сполучення: низка поїздів скасована, а деяким обмежено маршрути курсування.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Зокрема, скасовано поїзда № 67/68 Київ – Варшава, № 89/90 Перемишль – Львів, № 51/52 Львів – Вроцлав, та безпересадкові вагони Київ – Вроцлав. Поїздам № 705/706 та № 715/716 Київ – Перемишль обмежено маршрут до Львова", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Львів також буде кінцевою станцією для поїзд № 35/36 Одеса – Перемишль, який відправляється у рейс з 14 – 16 березня. Про подальше його курсування буде поінформовано додатково.

В Укрзалізниці додали, що продаж квитків на рейси, що відмінені, призупинено.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди - без стягнення додаткових зборів.

Укрзалізниця припиняє міжнародні пасажирські залізничні перевезення з 17 березня (у ніч з 16 на 17) до завершення періоду карантину, спричиненого спалахом гострої респіраторної хвороби Covid-19, або до ухвалення відповідних постанов уряду.

З 17 березня закриваються пункти пропуску через державний кордон України міжнародного регулярного пасажирського сполучення (за винятком низки категорій громадян); тимчасово заборонене перетинання державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за винятком низки категорій громадян).

Для громадян України, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску відкриті.